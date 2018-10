Petição exige redução de embalagens de plástico no Luxemburgo

Mais de 2600 pessoas assinaram a petição pública que exige uma redução do número de embalagens de plástico no Luxemburgo. Se chegar aos 4500 apoiantes, a petição – que abriu a 17 de setembro e encerra a 21 de novembro – irá a debate no Parlamento.

Mais de 2600 pessoas assinaram a petição pública que exige uma redução do número de embalagens de plástico no Luxemburgo. Se chegar aos 4500 apoiantes, a petição – que abriu a 17 de setembro e encerra a 21 de novembro – irá a debate no Parlamento.

O documento, com o número 1107 da autoria do cidadão Phillipe Paul, apela ao Parlamento luxemburguês para que elabore uma lei que limite o "uso abusivo das embalagens de plástico" sobretudo nas grandes superfícies comerciais. O peticionário demonstra-se convencido de que só uma lei irá resultar num maior respeito pelo meio-ambiente.

Recorde-se que o Parlamento Europeu quer proibir a venda de produtos de plástico de utilização única na União Europeia (UE). Esta quarta-feira, os deputados europeus aprovaram uma proposta que preconiza a interdição da venda de pratos, talheres, cotonetes, entre outros produtos, a partir de 2021. A posição do Parlamento Europeu terá agora de ser negociada pelos chefes de Estado e de governo da União Europeia com vista a alcançar um acordo sobre a legislação final.

A petição popular sobre a redução de embalagens de plástico no Luxemburgo pode ser assinada no site da Câmara dos Deputados, em www.chd.lu .

