Petição exige o fim das máscaras para os jovens nas escolas

Um grupo de pais lançou uma petição online para acabar com a acabar com a obrigatoriedade de os jovens usarem máscaras nas escolas.

Com o slogan "Deixem-me respirar", o texto reúne agora 1.150 assinantes e precisa de, pelo menos, 4.500 assinaturas para o tema ser discutido na Câmara dos Deputados.

Perrine Pouget, um dos responsáveis pelo texto, afirma que não está "em negação sobre o vírus", avança o Wort. Pouget diz que esta é antes uma mensagem de pais "preocupados com as repercussões para a saúde mental e o desenvolvimento adequado" dos jovens.

Por esta altura, já é "intolerável" que as crianças tenham de usar máscaras "até nove horas por dia", afirma. "E nada nos diz que a medida não será renovada no início do novo ano letivo", em setembro, o que seria uma "grande injustiça", lê-se no texto. Para Pouget, as crianças tornaram-se "as esquecidas no regresso à normalidade".

As escolas do Grão-Ducado está no fim do pódio de lugares de contaminação da covid-19, representando 5,6% dos casos, atrás das reuniões familiares, 40,5%, ou das atividades de lazer, 6,7%.



No último balanço semanal da situação pandémica nas escolas, na semana de 10 a 16 de maio foram detetados 242 casos positivos nas escolas, uma diminuição de 55 casos face à semana anterior. Do total de infetados, a maioria, 190 casos, corresponde ao 'cenário 1', ou seja um aluno ou professor que se infetou no exterior da escola, sem registo de propagação do vírus no estabelecimento escolar.

