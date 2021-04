Petição exige acesso aos testes PCR para deslocações ao estrangeiro

Esta sexta-feira os trabalhadores dos hotéis, dos restaurantes e dos cafés concentram-se pela quinta vez na Place d’Armes desde dezembro para exigir a abertura dos seus estabelecimentos. As esplanadas podem operar a partir de 7 de abril, sim, mas Clément Elie diz que isso não é mais do que areia nos olhos dos cidadãos. História do barman de Diekirch que lidera a contestação.