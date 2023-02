Petição defende que solteiros devem pagar menos impostos

Ser solteiro paga imposto no Grão-Ducado

A polémica não é de agora. As pessoas solteiras continuam descontentes com a diferença dos impostos em relação aos casados. A petição que foi a debate público em 2019 pouco veio alterar. O Ministério das Finanças admite que tinha planeado uma reforma fiscal, mas a pandemia alterou os planos. Uma nova petição pretende reacender a discussão e relançar o tema no espaço político.