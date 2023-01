A petição foi assinada por mais de cinco mil pessoas.

Petição de português que defende pagamentos a dinheiro vai a debate em março

O luso-luxemburguês Jorge Simões vai à Câmara dos Deputados em março defender os pagamentos com dinheiro. Trata-se do debate público na sequência da petição que pede que o direito a pagar com numerário seja inscrito na Constituição. A petição foi assinada por mais de cinco mil pessoas.

A sessão está marcada para o dia 15 de março. Alguns dias antes, a 8, o Parlamento vai discutir a petição que reclama um melhor acesso a exames médicos para detetar doenças, como mamografias, colonoscopias e ressonâncias magnéticas.

Já a petição que reivindica a abolição da caça com matilhas será discutida na Câmara dos Deputados no dia 26 de abril.



