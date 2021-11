De acordo com o peticionário, os pais que ficam em casa com os filhos foram "esquecidos" pelo Governo, uma vez que filhos de pais que ganhem até quatro salários mínimos podem permanecer sem custos nas chamadas "maisons relais".

Apoio às famílias

Petição exige ajuda financeira para quem fica em casa com os filhos

Ana Patrícia CARDOSO De acordo com o peticionário, os pais que ficam em casa com os filhos foram "esquecidos" pelo Governo, uma vez que filhos de pais que ganhem até quatro salários mínimos podem permanecer sem custos nas chamadas "maisons relais".

A partir do próximo ano letivo de 2022-2023, filhos de pais que ganhem até quatro salários mínimos (2,141.99 euros) podem permanecer sem custos nas chamadas "maisons relais". As modalidades ainda deverão ser divulgadas.

No entanto, esta medida do Governo está a "esquecer" aqueles pais que ficam com os filhos em casa, afirma uma petição online no site da Câmara dos Deputados.

Segundo o peticionário, Jules Clement, "se o governo é capaz de cobrir os custos adicionais para as escolas e as creches, deverá também ser capaz de apoiar os restantes pais com uma compensação monetária". Se essa quantia fosse paga, "também seria uma motivação para os pais decidirem trabalhar a tempo parcial e passar mais tempo com os filhos", lê-se no texto.

A Ministra da Família, Corinne Cahen, já reagiu ao texto e garantiu que "os benefícios para crianças e a licença parental são concedidos a todas as famílias, mas agora estamos a tentar focar e oferecer apoio aos que não podem alimentar os filhos em casa".

A petição 2061 já reuniu mais de 4.700 assinaturas e está elegível para ser discutida no Parlamento. Note-se que mesmo assim ainda é possível assinar a petição até 2 de dezembro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.