Petição contra privatização do setor no ensino público vai a debate

Susy MARTINS A petição pública que reivindica que não se privatize a escola pública vai ir a debate no Parlamento. O documento que ainda pode ser assinado até 7 de janeiro de 2021, já recolheu cerca de 4.600 assinaturas.

A petição criada por Ana Pinto defende que o projeto de lei 7262 seja retirado e não vá a votos na Câmara dos Deputados.

Este projeto de lei que dá a possibilidade dos postos de direção nas escolas do ensino secundário serem ocupados por pessoas do setor privado, já deveria de ter ido a votos no mês de novembro.

No entanto, o ministro da Educação, Claude Meisch, decidiu na altura retirá-lo da ordem do dia, devido à chuva de críticas por parte dos sindicatos e também da oposição partidária. Na altura, Claude Meisch frisou que queria encetar um “diálogo construtivo com todos os atores no terreno”.

Segundo a peticionária, o projeto iria degradar a situação nos estabelecimentos escolares, alertando para a privatização no setor do ensino. Daí reivindicar que os postos de direção sejam ocupados por pessoas que dominam perfeitamente as línguas oficiais do país e que tenham uma experiência do ensino no terreno.



