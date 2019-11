São já mais de 600 as pessoas que se manifestaram a favor do inglês como língua administrativa do Luxemburgo.

Petição. Centenas querem inglês como língua administrativa do país

Diana ALVES São já mais de 600 as pessoas que se manifestaram a favor do inglês como língua administrativa do Luxemburgo.

Em causa está uma petição pública disponível no site do Parlamento. Entre as 11 novas petições divulgadas na segunda-feira no site da Câmara dos Deputados esta é uma das que está a ter mais adesão.

O autor do documento, Justin Petkus, reivindica uma alteração da lei de 1984 no que toca à língua administrativa do Grão-ducado, considerando que a legislação atual não tem em conta a evolução da demografia do país. Acrescenta que “entre 1981 e os dias de hoje a população cresceu 62% e o número de estrangeiros quase triplicou”.

O autor da iniciativa salienta que o inglês é a língua mais falada no setor financeiro e noutras áreas da economia nacional. O peticionário dá ainda o exemplo da Universidade do Luxemburgo, onde os idiomas oficiais são o inglês, alemão e francês, e sublinha o facto de o inglês ser uma das línguas mais importantes das instituições europeias.

Outro dos argumentos apresentados por Justin Petkus diz respeito ao slogan nacional – “Let’s make it happen” – e ao facto de o Governo ter optado por comunicar o lema em inglês.

Note-se que entre as novas petições que podem ser assinadas desde segunda-feira a que está a ter mais sucesso entre a população é aquela que pede que o dia 6 de dezembro, Dia de São Nicolau, passe a ser feriado. O documento já tem mais de dois mil subscritores. São necessárias 4.500 para que o tema seja debatido no Parlamento.