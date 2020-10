Há quatro novas petições públicas à espera de assinaturas para chegar ao debate na Câmara dos Deputados.

Petições Públicas. Luxemburgo quer discutir vacinas, mais autocarros e áreas pedonais na Gare

Há quatro novas petições públicas à espera de assinaturas para chegar ao debate na Câmara dos Deputados.

Há quatro novas petições, disponíveis para ser assinadas, na página da internet da Câmara dos Deputados. Resumidamente, além do futuro da Gare, os autores da iniciativa pública acreditam que a rede de autocarros que serve o país deve ser mais robusta, querem ver discutida a chegada da vacina ao país e simplificar a vinda de familiares de emigrantes para o Grão-Ducado.

Assim, a petição n°1682 apela em particular à criação de uma zona pedonal na Place de la Gare, que em breve acolherá o tram. O objetivo do autor é "tornar o local mais agradável para as muitas pessoas que por ele passam, e criar um segundo espaço pedestre no centro da cidade". Por isso mesmo decidiu colocar a ideia no espaço aberto aos luxemburgueses para participar nas decisões políticas do país.

Descontente com os planos da Luxtram para um dos locais mais movimentados da capital, o autor sublinha que o projeto não inclui uma área apropriada para os peões. Apresentada esta quinta-feira, a maquete inclui sim faixas para autocarros e para carros e uma ciclovia.

Também sobre a mobilidade, a petição nº 1684, pede às autoridades que facilitem a vida aos utentes dos transportes públicos através do robustecimento da frota com autocarros que circulem durante o período escolar e as entradas e saídas do trabalho. Resumida, a ideia é que mais autocarros para estudantes dão mais espaço aos restantes passageiros.

Numa altura em que o Luxemburgo continua a identificar novos casos de covid-19 a cada 24 horas, a petição 1662 apela a um debate aberto e transparente sobre a utilização ou não da vacina contra o coronavírus no Luxemburgo.

Por fim, e com o objetivo de simplificar o processo de entradas e saídas do país, a petição n.º 1670 apela ao governo para permitir que todos os cônjuges, mesmo de países terceiros, possam entrar no Grão-Ducado.

Em particular, pede que esta autorização de entrada seja concedida mediante simples apresentação de um certificado de honra que ateste uma relação sincera e duradoura. E, na ausência de um teste negativo nos 72 meses anteriores à chegada ao Luxemburgo, propõe que a pessoa que chega seja colocada em quarentena voluntária.

As petições públicas precisam de 4.500 assinaturas para desencadearem um debate público numa sessão parlamentar. Se não alcançarem os mínimos exigidos, ficam pelo caminho.

