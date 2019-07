Petições: Parlamento recebe 30 pedidos por mês

Isabel Wiseler-Lima e Monica Semedo passam no teste da primeira semana no Parlamento Europeu. A deputada do CSV vai ser porta-voz da comissão dos Direitos Humanos no maior grupo do Parlamento Europeu (EPP) e a deputada do DP ficou como titular na Comissão de Emprego e Assuntos Sociais no Renew Europe de Macron.