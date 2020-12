Dois homens obrigaram ontem uma condutora a levá-los de Pétange até à fronteira belga, onde a maltratarem a deixaram sozinha na floresta roubando-lhe os bens e o automóvel.

Pétange. Mulher foi agredida, assaltada e abandonada na floresta

Redação Dois homens obrigaram ontem uma condutora a levá-los de Pétange até à fronteira belga, onde a maltratarem a deixaram sozinha na floresta roubando-lhe os bens e o automóvel.

Foi uma noite de pânico para esta residente no Luxemburgo que dificilmente esquecerá. Tudo começou em Lamadelaine por volta da meia-noite de sábado quando esta mulher circulava no seu automóvel e foi obrigada a parar de repente, quando um indivíduo se atirou para a frente da viatura, como contam a RTL e o L'Essentiel.

De imediato o sujeito entrou no automóvel e a obrigou a dirigir-se para o parque de estacionamento de Pétange. Atrás do automóvel seguia outro veiculo conduzido pelo outro membro da dupla de assaltantes.

A mulher não terá oferecido resistência e cumpriu as indicações do primeiro assaltante. Chegados ao destino, o outro indivíduo também entrou no veículo da vítima que foi agredida pelos dois homens.

De seguida voltaram para a estrada em direção à fronteira com a Bélgica. Foi então que ao passar na floresta pararam o carro, fizeram sair a mulher e a deixaram abandonada noite dentro no local. A dupla roubou-lhe a mala, vários objetos e o automóvel com que seguiram em direção à Bélgica.

Ajudada por um camionista

Perdida na floresta, a vítima caminhou até à estrada onde um motorista de um pesado de assistência a terá visto e lhe dado boleia. Até à data a dupla de assaltantes ainda não foi encontrada.

A polícia já lançou um apelo público pedindo a quem possa ter testemunhado alho ou tenham informações sobre este assalto e fuga que entre em contacto com os agentes de Differdange, nomeadamente o motorista do camião de assistência que encontrou a vítima e a ajudou. Quem tiver informações deve ligar para o número de emergência 113 ou para a esquadra de Differdange através do número 244 53 1000.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.