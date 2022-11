A cerimónia simbólica de lançamento da primeira pedra teve lugar na segunda-feira.

Pétange. Estruturas de acolhimento para crianças vão custar 116ME

Glenn SCHWALLER A cerimónia simbólica de lançamento da primeira pedra teve lugar na segunda-feira.

As novas instalações de acolhimento para crianças e jovens no centro de Pétange estão orçadas em 116,8 milhões de euros. Os trabalhos de construção estão a decorrer desde fevereiro e a cerimónia de lançamento da primeira pedra foi realizada na segunda-feira com a presença do ministro da Mobilidade, François Bausch (Déi Gréng), o ministro da Educação, Claude Meisch, e a ministra da Família Corinne Cahen (ambos DP).

O objetivo deste grande projeto é aliviar os estabelecimentos já existentes no país, que estão cada vez mais a atingir os seus limites, segundo Claude Meisch. "Estas são infraestruturas que são necessárias e que não satisfazem apenas uma necessidade local, mas uma necessidade nacional", justifica o ministro da Educação.

A construção terá lugar em dois locais diferentes. A maioria das instalações será construída em Batty Weber, ao longo da rua com o mesmo nome. Aqui será edificada, entre outras, a creche nacional que poderá acolher 54 crianças. Além disso, haverá um internato psicoterapêutico, constituído por três casas individuais interligadas para 18 crianças. "O internato substitui as instituições existentes nas regiões do sul, como as de Kayl e Sassenheim", explica Meisch.

Estruturas acolherão 188 residentes a partir de 2026

Adicionalmente, serão construídos vários apartamentos para pessoas autistas em Batty Weber, bem como unidades de alojamento para pais com deficiência mental e um centro de informação correspondente. Um centro terapêutico e administrativo também faz parte deste grande projeto: inclui uma escola para a reintegração de jovens em situação de abandono escolar, um centro de terapia e um centro de dia para 30 crianças.

O projeto em Batty Weber é completado por um edifício municipal que albergará, entre outras coisas, instalações desportivas, um centro médico e um restaurante. Está também previsto um parque de estacionamento subterrâneo com 92 lugares. Por outro lado, será construído um internato familiar na zona de Robert Krieps, na Rue des Acacias. Espera-se que 60 crianças e adolescentes sejam alojados no local.

As estruturas deverão estar prontas em 2026. "Este é um dos primeiros projetos que lançámos em 2013", explica Corinne Cahen. A empreitada será executada em quatro fases. A conclusão de todo o projeto está prevista para 2025 e 2026. Nessa altura, 188 residentes serão alojados nos dois locais, que estão a ser construídos por mais de 100 trabalhadores.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

