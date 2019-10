O anúncio do ataque à escola era a forma de pagar uma "aposta estúpida" feita entre muitos estudantes da escola. Ou isso, ou tinham de dar dinheiro.

Pétange: Aluno fez ameaça de tiroteio no liceu para pagar uma aposta

Paula SANTOS FERREIRA O anúncio do ataque à escola era a forma de pagar uma "aposta estúpida" feita entre muitos estudantes da escola. Ou isso, ou tinham de dar dinheiro.

A falsa ameaça do tiroteio na Escola Técnica Mathias-Adam de Pétange por um aluno deste liceu, na passada sexta-feira, foi feita para pagar uma aposta perdida.

As causas são contadas por alunos numa reportagem do L’Essentiel hoje publicada, onde relatam como tudo aconteceu.

Do que se sabe é que na sexta-feira de manhã, alguns jovens avisaram os professores de que um colega seu, de 16 anos, tinha publicado nas redes sociais que iria realizar nesse dia um tiroteio na escola.

Isto porque o “autor” das ameaças não apareceu. Os docentes alertaram a polícia que acabou por deter o adolescente.

"Vais-nos matar?"

O que agora os alunos vêm contar ao L’Essenciel é que, na noite de quinta-feira, o adolescente fez a ameaça do tiroteio, pelo Snapchat, através de um anúncio de que iria atirar a matar, na sexta de manhã, no liceu, e de fotos que postou em seguida. A de um colete com balas, falso, ao som da música ‘Murder on my mind’.

“Vais matar-nos? Estás a falar a sério? Vou contar ao diretor", escreveu uma colega, contando ao L’Essenciel.

Outro aluno, amigo do jovem explicou então que tudo não passou de uma ‘brincadeira de mau gosto’. A ameaça de um tiroteio no liceu era a forma de pagamento de quem perdesse uma “aposta estúpida” feita entre colegas desta escola. Ou isso, ou “teria mesmo de pagar uma soma em dinheiro”.

Além de que, o autor da ameaça referiu-se numa das mensagens do Snapchat a “25 pessoas” dizendo que não estava a agir sozinho.

O jovem acabou na esquadra da polícia e com medidas a serem tomadas para que ele não volte a repetir a “brincadeira”.