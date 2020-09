O Ministério da Saúde tem em vigor um sistema de vouchers que dá a estas pessoas a possibilidade de fazerem o exame de forma gratuita, visto serem consideradas vulneráveis.

Pessoas sem segurança social, casa ou documentos também podem fazer o teste à covid

Diana ALVES

Uma garantia do Governo. Embora, “em princípio, seja necessário estar inscrito na CNS, pessoas sem segurança social, domicílio fixo ou documentos também têm direito a fazer o teste de diagnóstico à covid-19 no Luxemburgo.

Os cupões são distribuídos pelas organizações não-governamentais (ONG) que costumam estar em contacto com estas pessoas. É igualmente por intermédio das ONG que as pessoas são informadas sobre a disponibilidade dos testes.

As associações também prestam assistência na marcação do exame e na obtenção dos resultados. São elas também o elo de ligação entre estes pacientes e o novo sistema de urgência médica criado para permitir que as pessoas em situação precária possam beneficiar de uma consulta ou de uma teleconsulta. Foi também criado um modelo de receita médica específico para os sem-abrigo, pessoas indocumentadas e não abrangidas pelo sistema de segurança social. Graças a essa receita médica, estas pessoas têm direito a fazer o teste em qualquer laboratório. A Caixa Nacional de Saúde (CNS) arca com as despesas se o paciente estiver inscrito no sistema de segurança social. Se não for o caso, a fatura é enviada para o Ministério da Saúde.

Convém também saber que, para os casos positivos, o Executivo tem à disposição edifícios onde estas pessoas podem cumprir o isolamento ou a quarentena. As estruturas são geridas pela Cruz Vermelha.

Estas explicações foram prestadas pelos ministros da Segurança Social, Romain Schneider, da Saúde, Paulette Lenert, da Educação Claude Mesich, a pedido do deputado Marc Baum (déi Lénk).



