A partir de segunda-feira, dia 9 de novembro, as pessoas que têm as suas residências no Canadá, Geórgia ou Tunísia, já não podem viajar para o Luxemburgo.

Pessoas oriundas do Canadá, Geórgia e Tunísia não podem entrar no Grão-Ducado

Susy MARTINS

A decisão foi comunicada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que diz que o Grão-Ducado segue assim uma diretiva europeia, relativa à proibição temporária de viagens não essenciais de países terceiros para a União Europeia.

Em contrapartida, os residentes em Singapura podem de novo entrar no Luxemburgo, depois de a lista ter sido atualizada.

Note-se que estas restrições temporárias são válidas até ao dia 31 de dezembro de 2020.



Reino Unido retira Dinamarca do corredor dos países seguros

O Governo britânico retirou a Dinamarca da sua lista de corredores aéreos seguros após ter sido detetada uma mutação do Sars-CoV2 associada a visons naquele país, anunciou hoje o ministro dos Transportes do Reino Unido, Grant Shapps.



