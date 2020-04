A Polícia Grã-Ducal continua a efetuar operações de fiscalização para averiguar o respeito das normas de confinamento em casa, no âmbito do estado de emergência decretado por três meses, a 18 de março, pelo governo, para tentar travar a propagação da covid-19. Prova disso é o caso relatado hoje pelas autoridades policiais ocorrido em Ettelbruck.

Pessoas multadas por desrespeito ao confinamento em Ettelbruck

Susy MARTINS A Polícia Grã-Ducal continua a efetuar operações de fiscalização para averiguar o respeito das normas de confinamento em casa, no âmbito do estado de emergência decretado por três meses, a 18 de março, pelo governo, para tentar travar a propagação da covid-19. Prova disso é o caso relatado hoje pelas autoridades policiais ocorrido em Ettelbruck.

Eram cerca das 22h00 desta quarta-feira quando uma patrulha policial avistou um grupo de pessoas debaixo de uma ponte na N7, naquela cidade nortenha. Com aproximação dos agentes, essas pessoas puseram-se em fuga. Os agentes da polícia conseguiram apanhar alguns dos indivíduos, não revelando quantos.



Para além de não estarem a respeitar as medidas de confinamento, as pessoas tinham ainda na sua posse uma quantidade não revelada de estupefacientes. Três pessoas foram multadas nesta operação policial.

Note-se que quem sair de casa sem ser para ir trabalhar, fazer compras ou ir ao médico, arrisca-se a uma multa de 145 euros.

Os agrupamentos, mesmo em casa de familiares, continuam a ser proibidos apesar do alívio das regras de confinamento que começou na passada segunda-feira com a retoma da atividade do setor da construção civil e com a reabertura dos centros de reciclagem e de lojas de bricolage e de jardinagem.



