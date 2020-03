Dan Kersh anunciou medidas complementares, como os novos procedimentos relativamente aos pedidos de desemprego temporário e disposições relativas às licenças parentais.

Pessoas em desemprego parcial não podem receber menos que 2142 euros

O ministro Ministério do Trabalho, Emprego e Economia Social e Solidária fez esta tarde um balanço das medidas para proteger o emprego nesta crise de Covid-19, que tem obrigado ao encerramento de várias atividades económicas.

Depois da discussão com os parceiros sociais, Dan Kersh anunciou que chegou a acordo com os sindicatos, que pediam que fosse assegurado o pagamento de 100% dos salários.

"Chegámos a um compromisso entre o governo, os sindicatos e a União dos Empresários", começou por dizer.

Desemprego parcial

Sobre o desemprego parcial, todas as medidas abrangidas prevêem que ninguém ganhará menos que 2.142 euros nem mais do que 5.448 euros . As pessoas abrangidas por esta medida não podem ser despedidas, garantiu.

O acesso por razões familiares foi alargado a mais situações, mas reduzido noutras. Todas as pessoas que tiverem outra possibilidade, não poderão manter-se nessa situação. As que desejem manter-se nesta medida têm de fazer um novo pedido na segunda feira.



Trabalhadores independentes e mulheres da limpeza sem direito

Os trabalhadores por conta própria e as mulheres da limpeza a trabalhar para particulares não têm direito a desemprego parcial.

O ministro reconheceu a limitação desta situação e no caso das mulheres da limpeza disse que o governo a trabalhar para encontrar uma solução o mais rapidamente possível.



Alterações nos horários de trabalho

Quanto às modificações pontuais e temporárias relativamente ao tempo de trabalho duração de trabalho, as semanas de trabalho passam de 40 a 60 horas, correspondentes a 8 a 12 por dia.

Essa alteração não será em "todos os setores", sendo só autorizada para casos especiais e têm de ser feito um pedido.

Setores como a saúde, a alimentação, os transportes, os correios e telecomunicações estão obrigados a manter a sua atividade e podem ir até às 60 horas de trabalho por semana. Entre eles, estão as farmácias, óticas, serviços postais e telecomunicações, funerárias ou transporte de doentes, além dos serviços de saúde.

Questionado sobre quantos pedidos de desemprego parcial formam submetidos até agora, o ministro respondeu que até agora "7.000 pedidos deram entrada na plataforma digital". "Esperamos ainda um acentuado aumento", disse.

Nos pedidos já feitos, alguns já foram diferidos, outros voltaram para trás, com o governante a referir que em alguns casos os dados não estavam completos e que as pessoas foram avisadas através daquele sistema digital para fazerem novos pedidos, que, garantiu, "serão tratados rapidamente".

