Pessoas com marcações na ADEM devem aguardar telefonema

Henrique DE BURGO A Administração de Emprego limita o atendimento físico a partir de hoje.

A Administração do Emprego (ADEM) mantém-se aberta ao público a partir de hoje com limitações no atendimento presencial.



As pessoas com marcações vão ser contactadas por telefone, refere a ADEM em comunicado. Já as pessoas que devem efetuar o habitual controlo presencial deverão ligar para a ADEM.

Luxembourg-ville: 247-85401

Esch/Belval: 247-75072

Diekirch: 247-75045

Differdange: 247-65341

Dudelange: 247-65360

Wasserbillig: 247-85364

Wiltz: 247-65400

Hamm: 247-75404

Noutras instituições, a Administração Judiciária vai limitar as audiências públicas. Apenas alguns processos de matéria penal vão ser tratados. Os processos criminais, correcionais ou de polícia vão ser para já cancelados.

As visitas às prisões vão ser também reduzidas.

Nas autarquias, várias comunas anunciaram a redução dos serviços prestados.

O sindicato de farmácias do Luxemburgo apela às pessoas com sintomas similares à infeção pelo coronavírus para não se dirigirem às farmácias para a compra de medicamentos.

Em caso de necessidade, esse levantamento de medicamentos deverá ser feito por uma pessoa de contacto, que esteja em bom estado de saúde, recomenda o sindicato.

Nos transportes públicos, as duas primeiras filas nos autocarros não podem ser ocupados e os passageiros devem manter distância entre si, recomenda o Ministério da Mobilidade. A porta da frente dos autocarros vai ficar fechada e os passageiros devem entrar e sair pela porta traseira.