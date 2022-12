O condutor do veículo não sofreu ferimentos, mas ficou em estado de choque e foi atendido pelos serviços de emergência.

Acidente

Pessoa ficou em risco de vida após ser atropelada na passadeira em Esch

Tiago RODRIGUES

Uma pessoa ficou em risco de vida após ter sido atropelada enquanto atravessava a passadeira na rotunda de Raemerich, Esch-sur-Alzette, na tarde de quarta-feira.



Por volta das 17h50, o peão foi ignorado por um condutor vindo de Beles. A vítima, que já não reagia, teve de ser tratada pelos serviços de emergência no local antes de ser transportada para o hospital com ferimentos graves.

O condutor do veículo não sofreu ferimentos, mas ficou em estado de choque e foi atendido pelos serviços de emergência no local. Durante os trabalhos de salvamento, a rotunda e a oute d'Esch foram encerradas a todo o tráfego.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelo serviço de medição e reconhecimento do departamento de investigação criminal do Ministério Público.

