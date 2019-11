A A4 foi palco de uma verdadeira perseguição policial, na noite de ontem, que envolveu tiros e acabou com duas pessoas feridas.

Perseguição policial e tiros na autoestrada A4

Susy MARTINS A A4 foi palco de uma verdadeira perseguição policial, na noite de ontem, que envolveu tiros e acabou com duas pessoas feridas.

Por volta das 21:00, um veículo branco da marca Mercedes e com matrícula francesa chamou a atenção da polícia grã-ducal, depois de não ter respeitado um semáforo vermelho, no cruzamento da route d’Esch, na cidade do Luxemburgo.

A polícia tentou intercetá-lo, mas o condutor fugiu em direção ao centro da capital e depois rumo a Merl-Belair.

Foto: Polícia grã-ducal

Segundo as autoridades, o automobilista não respeitou inúmeros sinais da polícia para parar o veículo, continuando a sua fuga, em alta velocidade, em direção a Hollerich. O número de infrações cometidas aumentou quando o condutor entrou na A4, em direção a Esch-sur-Alzette , em sentido contrário.

A situação levou a polícia de Esch a cortar o trânsito na A4 e a bloquear a estrada em Steinbrücken. O Mercedes branco, que tinha a bordo um homem e uma mulher, não abrandou e voltou a inverter a marcha. Ao efetuar essa manobra, o automobilista embateu contra uma viatura da polícia, provocando ferimentos ligeiros num dos agentes. E foi nesse momento que outro polícia disparou vários tiros contra os fugitivos, o que não os impediu de voltarem a fugir em direção ao Luxemburgo.

Foto: Polícia grã-ducal

Mas, 500 metros mais à frente, dois veículos da polícia que os perseguiam conseguiram finalmente intercetar o veículo. Durante a detenção, as autoridades policiais aperceberam-se que o homem foi atingido por uma bala na perna. A passageira, por seu lado, não sofreu ferimentos.

A pedido do Ministério Público, as duas pessoas foram detidas. O caso já está a ser investigado.