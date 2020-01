Uma loja de electrónica foi assaltada por homens encapuzados durante a noite de quarta-feira para quinta-feira. Seguiu-se uma perseguição policial na estrada de Arlon para Strassen.

Perseguição policial depois de assalto em Strassen

Uma loja de electrónica foi assaltada por homens encapuzados durante a noite de quarta-feira para quinta-feira. Seguiu-se uma perseguição policial na estrada de Arlon para Strassen.

Uma loja de electrónica foi assaltada por homens encapuzados durante a noite de quarta-feira para quinta-feira. Seguiu-se uma perseguição policial na estrada de Arlon para Strassen.

Tudo começou cerca das 2h30 da manhã quando, segundo uma testemunha, uma equipa de cerca de dez assaltantes encapuçados entrou numa loja de electrónica. Os assaltantes conheciam as instalações, de acordo com a testemunha. O assalto foi interrompido depois do soar do alarme da loja e pela rápida chegada de uma patrulha policial. Os assaltantes saltaram para três Golf GTIs com matrícula do Luxemburgo. Começou então uma perseguição policial em direcção à fronteira belga.

A polícia confirmou apenas "um roubo e a abertura de uma investigação", mas não informou se terá capturado algum dos assaltantes.