Perseguição policial acaba em acidente com quatro feridos

Redação O caso aconteceu na madrugada de terça-feira, por volta da 1h, em Niederkorn.

O condutor do veículo recusou-se a parar durante uma patrulha policial e fugiu a toda a velocidade na direção de Sanem, no sudoeste do Luxemburgo.

De acordo com o boletim da polícia, a viatura tinha quatro ocupantes, dois dos quais já eram procurados pelas autoridades. Todos sofreram ferimentos, alguns deles graves.

O homem que ia ao volante, que não tinha autorização para conduzir, terá efetuado "várias manobras perigosas" para tentar escapar aos agentes, acelerando ao ponto de perder o controlo do carro perto de uma curva.

O carro foi, depois, parar a um parque de estacionamento, onde embateu em três outros que estavam ali estacionados, capotou e, finalmente, foi parar ao pátio de uma casa, cuja cerca ficou destruída.

Segundo o relatório, acorreram ao local "dois médicos de urgência, vários paramédicos e bombeiros", tendo os passageiros sido transportados para o hospital para tratamento.

