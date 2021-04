Durante a perseguição policial à viatura, que ocorreu este domingo de Páscoa, o condutor em fuga colocou crianças, pedestres e ciclistas em perigo, afirmam as autoridades.

Perseguição em Vianden. Polícia procura Audi A8 preto

Este domingo de Páscoa um condutor fugiu a um controlo das autoridades, em Vianden, dando origem a uma perseguição policial e colocando vários transeuntes em risco.

Eram cerca das 11h quando o condutor evitou o controlo da polícia, porque o carro não estava devidamente registado. Durante a fuga, o homem pôs várias crianças, pedestres e ciclistas em perigo, com manobras de direção arriscadas, relatam as autoridades citadas pelo Luxemburger Wort.



Para evitar um acidente e não correr mais riscos, os policias acabaram por interromper a perseguição e pedem agora informações e a ajuda de testemunhas para identificar e localizar o condutor.

De acordo com os investigadores, o carro da fuga é um Audi A8 preto com matrícula luxemburguesa. As informações podem ser prestadas à polícia de Diekirch através do telefone (+352) 244 80 1000 ou via email para: police.diekirchvianden@police.etat.lu

