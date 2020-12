O prazo para celebrar casamentos civis fora do estabelecimento comunal foi prolongado até 15 de julho de 2021.

Permitidos casamentos fora do edifício comunal em meados de 2021

Com o número elevado de novas infeções covid-19, os gestos de segurança e o distanciamento social continuam a ser imprescindíveis.

Até à criação do regulamento de 4 de maio último, era obrigatório as cerimónias pelo civil e uniões de facto serem celebradas no prédio principal da autarquia.

Mas com a crise sanitária, o Governo alterou essa regra, sendo que a lei em vigor atualmente caduca a 31 de dezembro de 2020. Com a alteração, a data foi prolongada até 15 de julho do próximo ano.

A principal razão prende-se com o facto de alguns edifícios serem demasiado pequenos para que o distanciamento social de dois metros possa ser respeitado.

Note-se no entanto que as celebração têm de ocorrer no interior de um edifício e não ao ar livre, uma vez que o endereço do local da celebração tem de ser indicado com precisão, para garantir, tal como prevê a lei, que uma pessoa o encontre caso se queira opor ao casamento ou à união de facto.



