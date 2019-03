António Gamito está à espera de uma resposta de Lisboa, sobre a possibilidade de uma segunda permanência social em novembro.

Permanências sociais vão atender 218 pessoas, mas embaixador quer mais sessões

Henrique DE BURGO

Já estão esgotadas as inscrições para as chamadas permanências sociais sobre as pensões de reforma dos portugueses que vivem no Luxemburgo, a menos de duas semanas das respetivas datas.

Organizados pela Caixa Nacional de Seguro Pensão (CNAP) do Luxemburgo, os encontros com os futuros pensionistas estão agendados para o início de abril (de 1 a 4) e vão atender 218 pessoas, afirmou hoje à Rádio Latina, o embaixador de Portugal no Grão-Ducado.

António Gamito acrescentou que espera uma resposta de Lisboa sobre a possibilidade de uma segunda permanência, para o mês de novembro, já que ficou muita gente de fora destes encontros de abril, devido à limitação do número de inscrições.

De acordo com os últimos dados avançados pela secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, há atualmente cerca de 1.700 pedidos de reforma de emigrantes lusos no Grão-Ducado. Deste número, 460 são processos em atraso, que já foram alvo de reclamação, por parte da Caixa Nacional de Pensões do Luxemburgo. Neste quadro, o embaixador António Gamito admite a necessidade de aumentar estes encontros.

Ao contrário dos anos anteriores, as permanências sociais deste ano ocorrem, pela primeira vez, em duas localidades, para descentralizar a prestação deste serviço público.

As próximas permanências sociais estão marcadas para os dias 1, 2 e 3 de abril, na sede da Caixa Nacional de Seguro Pensão (boulevard Prince Henri, n°1), na cidade do Luxemburgo, e no dia 4, em Esch-sur-Alzette.

Falta agora saber se as permanências vão voltar a ter lugar no Luxemburgo no mês de novembro.

