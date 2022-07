Mas deixam cair obrigação vacinal contra a covid para profissionais de saúde.

Peritos recomendam vacina obrigatória para quem tem mais de 50 anos

Mais de 30 mil residentes com 50 anos e idades superiores ainda não estão vacinados no Luxemburgo, o que para o grupo de peritos luxemburgueses é "preocupante". Este é um dos argumentos por detrás do parecer positivo à vacina obrigatória para os mais de 50 anos no Grão-Ducado.

Numa conferência de imprensa realizada esta manhã, os peritos a quem o Governo pediu o parecer sobre a obrigação vacinal contra a covid-19 consideram que as pessoas nestas idades devem ser obrigadas a vacinar-se contra a covid-19.

Esta população é considerada de risco de doença grave, hospitalização ou mesmo de morte em caso de complicações devido à infeção por covid-19. O risco acresce para as pessoas com comorbidades, diabéticas ou obesas.

Em primeiro lugar, deverão ser vacinados os residentes que ainda não têm nenhuma dose vacinal, e depois recomendam que seja dado o terceiro reforço aos residentes com 50 e mais anos que ainda não o tenham feito.

Os peritos apoiaram-se no estudo sobre os dados relativos aos doentes internados nos hospitais luxemburgueses e ao número de mortes que ocorreu devido à falta da vacina em relação às variantes Delta e Omicron.

Já sobre a vacinação obrigatória dos profissionais de saúde o grupo de peritos considera não ser necessário a obrigatoriedade já que estes profissionais estão informadas sobre riscos e medidas a tomar, apesar de contactarem com os doentes, sobretudo doentes de risco.

Contudo, defendem que estes profissionais, cuidadores nos lares de terceira idades, residentes e familiares devem dar a conhecer o seu estado vacinal. Devem ser obrigados a revelar se estão vacinados ou não para evitar um aumento de infeções e não colocar em perigo as pessoas de risco.

Por outro lado, os peritos consideram que deve ser estabelecida o mais breve possível uma legislação que permita que os médicos possam iniciar tratamentos "de um dia para o outro" nos casos de infeção preocupante.

A pandemia está a crescer no Luxemburgo e é esperada uma nova vaga no outono e inverno, à semelhança do que sucedeu nos últimos dois anos. A variante Omicron é mais transmissível, por isso, as medidas têm de ser tomadas rapidamente para evitar um crescimento dos internamentos e mortes.

Da esquerda para a direita, Paul Wilmes, Claude Muller, Thérèse Staub, Gérard Scjockmel, e Vic Arendt. Foto: Guy Jallay/Luxemburger Wort

O grupo ad-hoc é composto por cinco professores e médicos. São eles Vic Arendt, do Serviço Nacional das Doenças Infecciosas, Claude P. Muller, do Instituto Luxemburguês de Saúde, Gérard Scjockmel, médico no Hospital Robert Schuman. Os restantes são Thérèse Staub, do Serviço Nacional das Doenças Infecciosas e presidente do Conselho Superior das Doenças Infecciosas, e Paul Wilmes, professor na Faculdade de Ciências, Tecnologia e Medicina da Universidade do Luxemburgo.



