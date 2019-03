Serviços de meteorologia avisam contra rajadas cuja velocidade pode chegar aos 100 km/hora.

Perigo: Ventos fortes para esta segunda-feira

Os serviços de meteorologia do Luxemburgo emitiram um alerta laranja, válido entre as 9 e as 14:00 desta segunda-feira, prevendo ventos com rajadas que podem chegar aos 100 km/hora.

De acordo com o Meteolux, o vento deverá soprar do quadrante sudoeste com uma velocidade a oscilar entre os 90 e os 100 km/hora.

As previsões apontam ainda para o regresso da chuva cuja presença em todo o país poderá manter-se nos próximos dias, pelo menos até quinta-feira.

