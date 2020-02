Com o sul do país em alerta vermelho, as autoridades prevêem o crescimento do caudal de vários rios ao longo desta noite, mesmo sem precipitação. Até ao momento, são várias as estradas fechadas ao trânsito.

Perigo extremo de mais inundações esta noite no Luxemburgo

A Administração da Gestão da Água emitiu um comunicado em que anunciou as previsões para a noite de terça para quarta-feira depois das recentes inundações.

Desde segunda-feira que ocorrem inundações em todo o Luxemburgo e o país está em alerta desde esta terça-feira de manhã. Neste momento, o sul do território está em alerta vermelho e a parte norte em alerta laranja.

A MeteoLux emitiu um alerta vermelho correspondente a um "perigo extremo" para a metade sul do país, já afetada pelas cheias. De acordo com o L'essentiel, são vários os rios afetados: Alzette, Syre, Wark, Attert, Eisch, Mamer e Chiers. O MeteoLux receia "grandes inundações", também "em áreas que raramente são inundadas". Além disso, existe uma "ameaça à segurança de pessoas e bens".



De acordo com a Administração da Gestão da Água, prevê-se que não haja precipitação nas próximas horas, aliviando a pressão sobre os rios. Apesar da boa notícia, o caudal dos rios vai continuar a subir e o Moselle deve crescer até quarta-feira ao fim do dia.

A marca de pré-alarme de 620 cm deve ser alcançado em Remich durante esta noite (04/02 a 05/02). O nível das águas deve atingir os 640 cm na quarta-feira à tarde", afirma o comunicado à imprensa da administração em Diekirch.

O risco de inundações é, portanto, uma realidade nas próximas horas. A boa notícia sobre os rios Alzette/Chiers, Syre e Sauer, no entanto, é que os níveis estão a descer em quase todo o lado, exceto no "Untere Alzette". No que diz respeito ao Our, os níveis devem permanecer como estão nas próximas horas. Não se espera que estes rios fiquem abaixo do limiar pré-alarme antes desta noite.

Estradas fechadas ao trânsito

De acordo com a RTL e com o Automobile Club do Luxembourg, ao longo do dia verificou-se o encerramento de muitas vias ao longo do Grão-Ducado. Para já, são estas as estradas fechadas:

- a CR152B entre Schengen e Kontz

- a N10 em Schengen, na junção com a CR152

- a CR158 entre a rotunda Bivange e Roeser

- a CR105 Leisbech-Rude/Äisch

