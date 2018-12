Serviços de meteorologia deixam alerta amarelo a todos os condutores.

Perigo: estradas escorregadias em todo o país

Estradas escorregadias em todo o país é o alerta amarelo deixado pelos serviços de meteorologia do Luxemburgo e relativo a este sábado.

De acordo com o Meteolux, o piso das estradas vai apresentar-se escorregadio pelo menos até às 13:00 em virtude das temperaturas baixas e da acumulação de humidade, sendo aconselhado o reforço dos cuidados a colocar na condução.

As previsões apontam para mínimas que oscilam entre -2 e zero graus, enquanto as máximas deverão situar-se entre um e três graus. Para o período noturno existe a possibilidade de chuva.



No domingo, as temperaturas vão registar subida (mínimas entre um e três graus e máximas não superiores a cinco), estando prevista alguma precipitação a partir da tarde.



