Serviços de meteorologia deixam alerta amarelo e avisam para as condições em todo o país, sobretudo à noite.

Perigo: estradas escorregadias e frio

Os serviços de meteorologia do Luxemburgo emitiram um alerta amarelo para todo o país, sobretudo logo à noite, entre as 21:00 e as 3:00, avisando quanto ao piso escorregadio e também sobre o frio que vai fazer-se sentir.

O Meteolux avisa para os perigos que representam as estradas escorregadias num contexto em que se prevê chuva e temperaturas que, no intervalo de tempo referido, devem oscilar entre os -2 e os zero graus.



Para sábado e domingo, os serviços de meteorologia atualizaram a previsão e já não esperam neve, mas sim a ocorrência de aguaceiros. Na segunda-feira, a possibilidade de neve regressa, mantendo-se a previsão de céu nublado para os dias seguintes.



