Meteolux alerta os automobilistas para o reforço dos cuidados a ter hoje na condução.

Perigo: estradas escorregadias

Os serviços de meteorologia do Luxemburgo alertam os automobilistas para a necessidade de reforço dos cuidados a ter com a condução, uma vez que as estradas vão apresentar-se escorregadias devido à conjugação de gelo e chuva.

De acordo com o Meteolux, além da ligeira queda de neve prevista, a chuva que irá seguir-se tornará o piso mais perigoso, sobretudo no período entre as 11:00 e as 13:00. Durante a manhã, as temperaturas vão oscilar entre -2 e 0 graus, devendo registar-se à tarde uma subida até aos quatro graus.



