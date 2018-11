Meteorologia alerta para cuidados a ter com a condução, em especial na região oeste do Luxemburgo.

Perigo: estradas escorregadias

Meteorologia alerta para cuidados a ter com a condução, em especial na região oeste do Luxemburgo.

Os serviços de meteorologia do Luxemburgo alertam para os perigos que as estradas escorregadias podem hoje representar, sobretudo na parte ocidental do país.



O Meteolux destaca o facto de, após as "temperaturas ligeiramente negativas de ontem, além de muita humidade junto ao solo", as estradas se encontrarem em condições menos seguras naquela região do Grão-Ducado.

Esta segunda-feira, já deve regressar o céu nublado, mas ainda com temperatura máxima acima dos 10 graus, havendo possibilidade de chuva na terça-feira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.