"Perfil dos hospitalizados está a mudar", alerta médico intensivista do CHL

Susy MARTINS

"Esta crise ainda não acabou e o perfil das pessoas hospitalizadas está a mudar". Este foi o desabafo recente de Jean Reuter, médico dos cuidados intensivos do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) e que todos os dias é confrontado com doentes que sofrem de covid-19.

Na sua conta na rede social Twitter, o profissional de saúde escreveu recentemente que "um terço das pessoas hospitalizadas está nos cuidados intensivos e que o perfil dos pacientes que se encontram nestes serviços mudou em comparação com os meses anteriores".

1/3 vun den hospitaliséierte Covid-Patiente leien op der Intensivstatioun.



De Profil vun de Patienten verännert sech:



- d'Altersmoyenne geet erof, mat enger Majoritéit tëscht 45 a 60 Joer.



- d'Durée de séjour op der Rea geet an d'Luucht.



👉 des Kris ass nach net eriwwer. — Jean Reuter 💊 (@JeanReuter5) April 19, 2021

A primeira alteração diz respeito à idade dos pacientes hospitalizados nos cuidados intensivos que se situa atualmente entre os 45 e os 60 anos, quando no mês de outubro do ano passado a média de idade era superior a 60 anos.

Jean Reuter diz ainda que a duração dos internamentos nos cuidados intensivos tem aumentado uma vez que as lesões provocadas pelas novas variantes da covid-19 são mais graves.

Os último balanço diário das autoridades de saúde dá conta de 175 novos casos de covid-19, sem qualquer registo de vítimas mortais. Atualmente, estão hospitalizadas 121 pessoas, e destas, 37 nos cuidados intensivos.

