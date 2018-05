As celebrações no âmbito da 51° peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Wiltz, no norte do Luxemburgo, vão ser presididas, no próximo dia 10, pelo Arcebispo de Braga, Jorge Ortiga.

Peregrinação/Wiltz: Arcebispo de Braga no Luxemburgo

As celebrações no âmbito da 51° peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Wiltz, no norte do Luxemburgo, vão ser presididas, no próximo dia 10, pelo Arcebispo de Braga, Jorge Ortiga.

A confirmação foi dada pelo padre Rui Pedro, da Missão Católica Portuguesa, que sublinhou, em declarações à RADIO LATINA, que esta é uma forma de “homenagear” os muitos imigrantes oriundos de Braga que vivem no Luxemburgo.

Numa altura em que o mundo assiste a vários conflitos, a 51.ª edição da peregrinação de Wiltz sai este ano à rua sob o mote “Rezai pela Paz no Mundo”.

Tal como em edições anteriores, a organização da peregrinação apoia um projeto social. Este ano o apoio vai para o projeto de construção da capela de Nossa Senhora da Piedade, em Penedo da Janela, na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde.

Foto: Chris Karaba

A peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Wiltz, realiza-se na próxima quinta-feira, dia 10 de maio, Dia da Ascensão.

Como habitualmente são esperados milhares de fiéis e devotos a Nossa Senhora. Há vários grupos organizados de peregrinos, com três pontos geográficos de referência: Esch-sur-Alzette (contactar José de Sousa, tel. 621.153.493), Troisvierges (Álvaro Moreira, 621.525.259) e Ettelbruck (Vito Valetta, 621.243.981).

