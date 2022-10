A medida foi decidida no último Conselho de Ministros, mas ainda não entrou em vigor.

Período de isolamento reduzido para 4 dias no Luxemburgo

O período de isolamento em caso de infeção por covid-19 vai baixar de sete para quatro dias no Luxemburgo. A medida foi decidida no último Conselho de Ministros, e deverá ser votada no Parlamento antes do final de outubro.

Segundo o texto do Governo, o rastreamento sistemático dos casos vai deixar de existir (contact tracing).

Já no mês de junho, o tempo de isolamento tinha baixado de dez para sete dias, sendo que podia ser terminado caso o/a paciente em questão tivesse dois auto-testes negativos com um intervalo de 24 horas.

O Governo aprovou ainda a recomendação do Conselho Superior das Doenças Infeciosas quanto à segunda dose da vacina de reforço contra a covid-19.

No seu parecer, o Conselho Superior recomenda a segunda dose de reforço para as pessoas com mais de 12 anos e para quem corre o risco de desenvolver uma forma grave de covid-19.



