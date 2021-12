Os manifestantes vão poder circular entre o Glacis e a Place de l'Europe.

Protestos anticovid-19

Perímetro para manifestações do próximo fim de semana é para manter

Ana Patrícia CARDOSO

Na manifestação contra as medidas sanitárias no Grão-Ducado, marcada para o próximo fim de semana, vai manter-se o perímetro definido pelas autoridades para os protestos de 11 de dezembro, confirmou esta quarta-feira a burgomestre da Cidade de Luxemburgo, Lydie Polfer, à margem de uma conferência de imprensa.

Assim, os manifestantes poderão fazer-se ouvir entre o Parque Glacis e a Place de l'Europe. Até ao momento, apenas a manifestação conhecida como "Sábado pela Liberdade" está confirmada, avança a edição alemã do Wort.

O executivo não avança previsão do número de participantes. Mas no passado fim de semana cerca de 500 pessoas saíram às ruas em protestos contra as medidas sanitárias em vigor no Grão-Ducado.

Polícia recorre a canhões de água para controlar manifestantes Novos confrontos entre manifestantes e polícia ocorreram este sábado, pelo segundo fim de semana consecutivo, em protestos contra as medidas anticovid decretadas pelo governo.

Apesar de alguns confrontos, que levaram as autoridades a usar canhões de água e à detenção de 19 pessoas, o Governo considerou a operação policial durante as manifestações de sábado passado "bem sucedida".





