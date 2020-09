Com o aumento do turismo interno graças à pandemia de covid-19, a região de Mullerthal deparou-se com quantidades de lixo no meio natural sem precedentes.

Luxemburgo 2 min.

"Pequena Suíça do Luxemburgo" convoca a população a limpar as florestas

Ana B. Carvalho Com o aumento do turismo interno graças à pandemia de covid-19, a região de Mullerthal deparou-se com quantidades de lixo no meio natural sem precedentes.

A região de Mullerthal, conhecida como a "Pequena Suíça do Luxemburgo" criou uma iniciativa de limpeza de resíduos nas suas florestas que vai acontecer a 19 e 20 de setembro.

A atividade surge como resposta às "várias denúncias feitas quer por e-mails, quer pelas redes sociais sobre o lixo que se encontra ao longo dos percursos pedestres e na própria região" diz o presidente do Gabinete Regional de Turismo (GRT), Christophe Origer.



Christophe Origer afirmou ainda que "a atitude descuidada de deitar fora o lixo pelos visitantes que consideram a nossa região como um parque de diversões não só é desagradável como um verdadeiro problema para os animais e para o ambiente".

Marianne Origer, responsável pela comunicação do GRT em Mullerthal, explicou ao Contacto que este tipo de iniciativa "é uma estreia" para a região, "mas vemos como nosso dever reagir a todos os detritos na floresta", comenta.

Turismo. Cerca de 34.000 vouchers já foram usados Cerca de 34.000 residentes ou transfronteiriços já usaram os vales de 50 euros que o Governo distribuiu e que dão direito a uma noite num hotel do país.

Quando questionada sobre a presença de infraestruturas para depósito de lixo ao longo dos percursos, Marianne explicou que "há obviamente caixas de lixo em estacionamentos e ao longo de alguns percursos pedestres. Embora não seja possível instalá-las em todo o lado, uma vez que alguns percursos pedestres são remotos e não podem ser facilmente alcançados e assim esvaziados pelos municípios".

"As pessoas que fazem caminhadas com frequência são em geral pessoas muito limpas e sabem que têm de levar o seu lixo consigo. Muitos têm um saco de plástico na sua mochila. No entanto, com a covid-19, aconteceram uma série de "festas" relacionadas na floresta que ninguém pode realmente controlar".

Segundo o GRT, especialmente este ano, muitas pessoas do Luxemburgo descobriram a Região de Mullerthal ou utilizaram o seu Vakanz Doheem para explorar a Pequena Suíça Luxemburguesa.

Desde julho, a região tem também recebido muitos turistas estrangeiros, algo que é motivo de alegria para os responsáveis o turismo da área, "como Gabinete Regional de Turismo, estamos contentes com o grande interesse na nossa região. Lamentamos apenas ver que uma alta frequência significa também mais lixo ao longo dos caminhos de caminhadas", comentam os responsáveis.



É por considerarem que têm "a responsabilidade de proteger a nossa natureza e de a preservar para as gerações seguintes", que convidam a população a juntar-se aos Clean Up Days- Hike and Clean (Dias de Limpeza- Caminhar e Limpar) para contribuir para a eliminação de resíduos.

Esta é uma atividade associada ao Dia Mundial de Limpeza, celebrado a 19 de setembro e apoiado pelas Nações Unidas, um dia que "é celebrado em todo o mundo mas ainda não tinha sido no Luxemburgo", explica o gabinete que, juntamente com os seus parceiros, irá extender as atividades até ao dia 20 de setembro.

Para recolher o máximo de lixo possível e para evitar que demasiadas pessoas se dirijam para os mesmos trilhos de caminhadas, a organização pede a todos os interessados que se registem por e-mail, através do contacto info@mullerthal.lu ou por telefone (+352) 72 04 57-1.

Nenhum grupo pode contar mais de 10 pessoas e cada participante deverá levar as suas próprias luvas e sacos do lixo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.