Pepe e Bernardo Silva dispensados da seleção para o particular com a Escócia

O defesa Pepe e o avançado Bernardo Silva foram dispensados dos trabalhos da seleção portuguesa de futebol, após a vitória na Polónia, por 3-2, divulgou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os dois jogadores, que foram titulares no segundo jogo da Liga das Nações, foram dispensados, por opção técnica do selecionador Fernando Santos, reduzindo de 25 para 23 o número de jogadores disponíveis para o jogo particular com a Escócia, no domingo, em Glasgow.

O central Pepe, que viu um cartão amarelo aos 74 minutos no encontro com a Polónia, poderia jogar com a Escócia, mas seria sempre baixa para o próximo jogo da seleção no grupo 3 da Liga das Nações, quando a equipa das ‘quinas’ visitar a Itália, em 17 de novembro.

Bernardo Silva, que marcou o terceiro golo de Portugal no jogo de quinta-feira, saiu já no período de compensação, aos 90+1 minutos, tendo sido substituído por Bruno Fernandes.

André Silva, aos 31 minutos, Glik, num autogolo ‘repartido’ num lance com Rafa, aos 43, e Bernardo Silva, aos 52, fizeram os golos de Portugal. Para a Polónia, marcaram Piatek, aos 18, e Blaszczykowski, aos 77.

Portugal lidera o grupo 3 da Liga das Nações, com seis pontos em dois jogos, enquanto Polónia e Itália, ambas também com dois jogos, têm apenas um ponto. Um empate entre polacos e italianos, no domingo, dará a Portugal a vitória no grupo, mesmo sem jogar, e o apuramento para a fase seguinte.

Nesse dia, a seleção portuguesa disputará em Glasgow o jogo particular com a Escócia, a partir das 17:00 horas.

Lista de 23 jogadores:

- Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: Cédric Soares (Southampton, Ing), João Cancelo (Juventus, Ita), Kevin Rodrigues (Real Sociedad, Esp), Luís Neto (Zenit, Rus), Mário Rui (Nápoles, Ita), Pedro Mendes (Montpellier, Fra) e Rúben Dias (Benfica).

- Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern, Ale), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Bétis, Esp).

- Avançados: André Silva (Sevilha, Esp), Bruma (RB Leipzig, Ale), Éder (Lokomotiv Moscovo, Rus), Rafa (Benfica) e Hélder Costa (Wolverhampton, Ing).

