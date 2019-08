A maioria dos reformados no Luxemburgo recebe uma pensão incompleta, com uma média de 1.266 euros por mês. Entre eles, muitos fizeram também descontos em países estrangeiros como Portugal.

Pensão completa no Luxemburgo ultrapassa os 3.800 euros

Em dezembro de 2018 havia 98.470 reformados a receber uma pensão do regime geral luxemburguês (CNAP). Este número inclui as pensões antecipadas, mas exclui as pensões de invalidez.

Um reformado com pensão completa no Luxemburgo recebe em média 3.862 euros por mês.

De acordo com uma resposta do ministro da Segurança Social, Romain Schneider (LSAP), a uma questão parlamentar do deputado Mars Di Bartolomeo (LSAP), do número total de reformados, 35.050 recebem uma pensão completa, ou seja, após 40 anos de descontos no Luxemburgo.

Ainda segundo o ministro, desde este mês de agosto, a pensão completa não pode ser inferior a 1.841 euros nem superior a 8.525 euros.

Já entre os 63.420 reformados que não recebem uma pensão completa, a média da pensão mensal é bastante inferior: 1.266 euros (abaixo dos 1.803 euros mensais do limiar da pobreza para um solteiro residente no Luxemburgo).

No que toca aos reformados no Luxemburgo que acumulam descontos no estrangeiro, a média da pensão desce ligeiramente para os 1.244 euros. Estes reformados, que não têm pensão completa do Grão-Ducado, são a maioria dos pensionistas do país, totalizando 56.964 pessoas em dezembro de 2018.

Dos números divulgados por Romain Schneider, sobram 6.456 reformados com pensão incompleta, apenas com descontos no Luxemburgo, que recebem em média 1.455 euros por mês.

HB