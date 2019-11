Por motivos técnicos e orçamentais, as sessões para resolver casos de pensões em atraso não se realizam no final deste mês, como previsto.

Pensões. Permanências sociais adiadas para o primeiro trimestre de 2020

O Governo português decidiu adiar a realização das permanências sociais relativas às pensões em atraso marcadas para o final deste mês no Luxemburgo. O prazo previsto é agora o primeiro trimestre de 2020.

A informação consta de um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social (MTSSS) publicado no site da Embaixada de Portugal no Luxemburgo.

“O MNE e o MTSSS informam que as segundas permanências sociais previstas realizar no Luxemburgo no final do corrente mês terão que ser adiadas, por razões de natureza técnica e orçamental, para o primeiro trimestre de 2020”, pode ler-se. A data “será anunciada em breve aos interessados, depois de acordada entre os serviços da segurança social portuguesa e luxemburguesa e garantida a sua boa e prévia preparação”.

No início deste ano, em abril, realizou-se uma primeira ronda de sessões com a presença de técnicos da Segurança Social de Portugal e do Luxemburgo.

A ronda a realizar no fim deste mês seria a segunda do ano. No início deste ano, em abril, realizou-se uma primeira ronda de sessões com a presença de técnicos da Segurança Social de Portugal e do Luxemburgo. O objetivo é ajudar os emigrantes com dificuldades em obter os documentos necessários e corretos para receber a sua pensão de reforma. A grande procura faz com que as inscrições nestas sessões esgotem rapidamente.

O embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito, afirmou, em declarações ao Contacto, que o objetivo é agora realizar as reuniões o mais rapidamente possível, idealmente no final de janeiro ou início de fevereiro. O responsável adiantou ainda que atualmente há cerca de 400 dossiês por resolver.