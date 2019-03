O Embaixador António Gamito diz que os casos foram transmitidos à Caixa Nacional de Pensões, em Lisboa. Alguns dos processos já obtiveram resposta.

Pensões. Mais de 60 pessoas recorreram à Embaixada nas últimas semanas

Diana Alves O Embaixador António Gamito diz que os casos foram transmitidos à Caixa Nacional de Pensões, em Lisboa. Alguns dos processos já obtiveram resposta.

Cerca de um mês depois de o secretário de Estado das Comunidades ter apelado aos portugueses do Grão-Ducado para que peçam ajuda aos serviços da Embaixada para acelerar os processos, sessenta e cinco pessoas com pensões em atraso recorreram nas últimas semanas à Embaixada de Portugal no Luxemburgo. O número foi revelado hoje à Rádio Latina pelo Embaixador António Gamito.

Embora o apelo esteja a dar frutos, o Embaixado diz que o número fica muito aquém das expectativas.

Dos 65 casos, 47 chegaram à Embaixada através de uma associação, 15 pelas mãos de um sindicato e três por iniciativa dos próprios cidadãos. António Gamito explica que o papel da Embaixada passa por fazer a ponte entre o cidadão e os serviços em Lisboa de forma a acelerar os processos, sobretudo os mais urgentes em que as consequências são mais graves. Exemplo disso são os casos de pessoas sem rendimentos que continuam à espera das reformas.



Em visita ao Luxemburgo, em fevereiro, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas apelou aos cidadãos lusos com reformas em atraso para que peçam apoio à Embaixada. Na altura, José Luís Carneiro anunciou também a organização de permanências sociais no Grão-Ducado com especialistas da Caixa Nacional de Pensões. As permanências, cujas inscrições abriram hoje, realizam-se de 1 a 4 de abril na cidade do Luxemburgo e em Esch-sur-Alzette.



Imigrantes: Tudo sobre os atrasos nas pensões Dossier sobre os atrasos nas pensões dos imigrantes portugueses residentes no Luxemburgo.





De acordo com Gamito, alguns dos casos a que a Embaixada teve acesso já obtiveram resposta.



Segundo o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, há atualmente há 1700 pedidos de reforma de imigrantes no Luxemburgo, havendo 460 processos com atrasos que já receberam reclamações da Caixa Nacional de Pensões do Luxemburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.