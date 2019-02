Promessas e mais promessas. É assim que o sindicalista Eduardo Dias, da OGBL, reage às medidas anunciadas esta semana pelo Governo português para resolver os atrasos com as pensões dos imigrantes.

Pensões. Eduardo Dias diz que Portugal não leva a sério as suas obrigações com a UE

Diana Alves Promessas e mais promessas. É assim que o sindicalista Eduardo Dias, da OGBL, reage às medidas anunciadas esta semana pelo Governo português para resolver os atrasos com as pensões dos imigrantes.

No rescaldo da visita do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas ao Luxemburgo, o responsável pelo departamento de imigrantes da OGBL insistiu que o problema está em Portugal e acusou o país de não levar a sério as suas obrigações para com a União Europeia.

Sobre as medidas concretas reveladas agora pelo Executivo luso para resolver o impasse com as reformas dos imigrantes portugueses – denunciado há anos pela OGBL –, Eduardo Dias considera, por exemplo, que as anunciadas permanências sociais de abril não são uma solução milagrosa, já que vão servir apenas para resolver os casos das pessoas que se inscreverem.

Em relação ao novo Centro Internacional de Leiria, cuja única missão é tratar dos processos dos emigrantes, o sindicalista diz que, seja “em Leiria ou na China, a estrutura nada vai resolver”, criticando o facto de o novo organismo não estar situado no centro do país. São medidas para “enganar mosquitos”, diz Eduardo Dias.

Por tudo isto, o responsável pelo departamento de imigrantes da OGBL diz que prefere esperar para ver.

Ver para crer, na resolução do problema dos atrasos das pensões. Ideia defendida pelo sindicalista Eduardo Dias.