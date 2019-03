Ministros Jean Asselborn e Pierre Gramegna respondem ao deputado Sven Clement.

"Pensões de Hitler". Governo confirma seis casos no Luxemburgo, mas demarca-se do assunto

O Governo do Luxemburgo confirma a existência de seis casos no país de reformados que recebem a pensão de Hitler, admite conhecer as identidades das pessoas em questão, mas demarca-se do assunto, lembrando que a responsabilidade pertence ao país pagador.

Em resposta conjunta a questões do deputado Sven Clement, Jean Asselborn e Pierre Gramegna, ministros dos Negócios Estrangeiros e das Finanças, respetivamente, afirmam que essas seis pensões são pagas "de acordo com legislação alemã de 1950" e que o Executivo conhece "as circunstâncias" em que é feito esse pagamento.



No entanto, em relação ao que é o pagamento de impostos por parte destas verbas, os ministros recordam que, ao abrigo de um acordo entre as autoridades luxemburguesas e germânicas datado de 23 de abril de 2012 sobre questões de fisco, "essas pensões dependem do país de origem, neste caso a Alemanha". E sublinham: "O sistema social luxemburguês nada tem a ver com o alemão e vice-versa".

Recorde-se que, no dia 5, o historiador Christoph Brüll, em declarações à agência Lusa, sublinhou a necessidade de ser investigada "a fundo" a atribuição das "pensões de Hitler" no Luxemburgo.











