Pensões. Arrancam hoje marcações para permanências sociais

Os portugueses do Luxemburgo com pensões em atraso e que queiram esclarecer a sua situação com as autoridades de Portugal e do Grão-Ducado devem inscrever-se hoje para as permanências sociais.

Técnicos do Centro Nacional de Pensões de Portugal (CNP) vêm ao Luxemburgo nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro para a realização das permanências sociais.

Estas sessões só acontecem através de marcação prévia. Os interessados podem efetuar a sua marcação ligando a partir de hoje para a Caixa Nacional de Seguro Pensões, do Luxemburgo. O número de telefone é o: 224141-6464.

As últimas experiências demonstram que as vagas são preenchidas logo nas primeiras horas de abertura das inscrições.

Quem ligar para o 224141-6464 deve preparar-se para fornecer os seguintes dados aos funcionários da CNAP:

- nome e apelido

- data de nascimento

- morada atual

- número de segurança social do Luxemburgo

- número de segurança social de Portugal (NISS).

As permanências sociais sobre pensões destinam-se a:

- cidadãos portugueses que trabalham no Luxemburgo

- com carreira mista em Portugal e no Luxemburgo

- que tenham mais de 50 anos de idade

- pretendam informações ou esclarecimentos sobre os seus direitos à pensão.

As sessões vão ter lugar nos dias 3,4 e 5 de fevereiro na Caixa Nacional de Seguro Pensões (CNAP) – 1a , boulevard Prince Henri –, na cidade do Luxemburgo.

“Há atualmente cerca de 500 portugueses no Luxemburgo que esperam por uma resposta de Portugal sobre a atribuição de reformas”, segundo revelou a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, à Rádio Latina, no mês passado.

Estes atrasos levaram o Estado português a destacar uma assistente da Segurança Social portuguesa para a Embaixada de Portugal no Luxemburgo. “Com vínculo sem termo, a técnica deverá iniciar funções em janeiro ou fevereiro”, avançou ainda Berta Nunes, na altura, à Rádio Latina.

SM/MP