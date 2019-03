Iniciativa realiza-se entre os dias 1 e 4 de abril.

Pensões. Abertas inscrições para as permanências sociais

Estão abertas desde a manhã de hoje as inscrições para as permanências sociais de abril sobre as pensões, organizadas pela Caixa Nacional de Seguro Pensão (CNAP, na sigla em francês) do Luxemburgo e pelo Centro Nacional de Pensões (CNP) de Portugal.

As marcações devem ser feitas por telefone, através do número 22 41 41 64 64. Os interessados devem fornecer os seguintes dados pessoais: nome e apelido, data de nascimento, morada atual, número de segurança social luxemburguês (“matricule”) e o português (NISS). As permanências sociais, anunciadas recentemente pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, realizam-se de 1 a 3 de abril na cidade do Luxemburgo e no dia 4 em Esch-sur-Alzette, na presença de especialistas das duas Caixas de Pensões.

Nos dias 1, 2 e 3, decorrem no edifício da CNAP (1, boulevard Prince Henri) e no dia 4 no edifício das permanências consulares, na sede da Associação Rancho Folclórico Províncias de Portugal (boulevard Prince Henri, Esch-sur-Alzette).

Segundo uma nota conjunta da CNAP e do CNP, as jornadas destinam-se sobretudo aos cidadãos portugueses, com mais de 50 anos de idade, que trabalham no Luxemburgo e que tenham carreira mista nos dois países.