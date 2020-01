O condutor que foi interceptado na fronteira entre França e o Luxemburgo e acabou condenado a uma 10 meses de prisão. Cumpre a pena suspensa pelos mais de 1.400 litros de vodka e whisky que levava na mala do carro, para fintar os impostos.

Pena suspensa com 1.400 litros de alcool na bagagem

Detido no sábado, o condutor foi condenado a 10 meses de prisão pelo tribunal de Thionville esta segunda-feira. A pena é suspensa mas serve de exemplo a casos futuros, não pela quantidade de álcool aprendido mas pelo fim do mesmo.

Os 1.400 litros de vodka e whisky interceptados pela polícia alfandegária, na fronteira, entre o Luxemburgo e França, seriam comercializados pelo condutor a um amigo com negócios na região. O negócio a "preço baixo" fintava os impostos.

A agravar o caso, o tribunal não fechou os olhos à tentativa de fuga do arguido. Quando os agentes da alfândega tentaram detê-lo em Kanfen, o homem tentou escapar a uma velocidade estimada de 200km/h.

Com o cadastro limpo, o homem acabou condenado a uma pena suspensa. As bebidas foram confiscadas, de acordo com a reportagem do Républicain Lorrain, de Metz.