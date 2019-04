Pelo menos 690 pessoas foram executadas no ano passado em 20 países. Trata-se do número de execuções mais baixo da última década e de um recuo de 31% face a 2017.

Pena morte. David Pereira diz que Amnistia “conseguiu anular dez execuções” em 2018

Manuela PEREIRA

O relatório sobre a pena de morte no mundo publicado pela Amnistia Internacional revela que a maioria das execuções ocorreu na China, Irão, Arábia Saudita, Vietname e Iraque.

Apesar da tendência positiva, David Pereira considera que há muito trabalho a fazer para abolir a pena de morte. O presidente da Amnistia Internacional Luxemburgo nomeia a Tailândia que registou no ano passado a primeira execução desde 2009.



O número de sentenças de morte também registou uma ligeira descida – 2.531 face às 2.591 registadas em 2017 – e David Pereira destaca a intervenção da Amnistia que, segundo diz, conseguiu anular dez execuções.

O Irão é o país onde o número de execuções mais recuou, passando de 507, em 2017, para 253, em 2018. David Pereira explica esta queda drástica com a alteração da legislação sobre o tráfico de droga em que a pena de morte deixou de ser aplicada em certas circunstâncias.

No final de 2018, 142 países tinham abolido a pena de morte. A pena capital foi abolida há 40 anos no Luxemburgo, mais precisamente no dia 20 de junho de 1979. A última execução registada no país aconteceu em 1949.