Pelo aumento dos salários a OGBL anuncia protestos nas lojas Cactus

Sábado há manifestações em Bascharage, Howald e Belle Etoile . O objetivo é pressionar o terceiro maior empregador do país a desbloquear o impasse nas negociações do acordo coletivo de trabalho.

Com reunião marcada no Ministério de Trabalho para esta quinta-feira, a OGBL antecipou-se à manutenção do impasse que mantém os salários e as carreiras dos trabalhadores do Cactus inalterados.

O sindicato liderado por Nora Back decidiu pressionar a administração do terceiro maior empregador do país nas ruas. Sábado há manifestação. Arranca às 10h no Cactus de Bascharage, segue ao 12h para o supermercado de Howald e continua às 14h em Belle Etoile.

CACTUS: Première réunion devant l’Office National de Conciliation (ONC) et piquet de protestation

▶️ première réunion devant l'ONC le12 décembre à 14h (ministère du Travail)

▶️ piquet de protestation mobile le 14 décembre (Bascharage, Howald, Belle Etoile)https://t.co/pTPwp69Dg7 pic.twitter.com/yccEu74qBi — OGBL Luxembourg (@OGBL_Luxembourg) 10 December 2019

Além do aumento dos salários, a OGBL exige a reformulação das carreiras, com uma progressão gradual de dois em dois anos, dos cerca de 3.200 trabalhadores abrangidos pelo do acordo coletivo de trabalho que foi encaminhado para o Gabinete Nacional de Conciliação depois da administração do Cactus ter recusado chegar a acordo com os sindicatos depois de mais de 9 meses de negociações.

"Mesmo que tivéssemos decidido muito antes de sabermos o dia da reunião no Gabinete Nacional de Conciliação, a data deste movimento está certa", explica o dirigente sindical David Angel ao Wort. "A administração teve tempo para voltar atrás. Estávamos perto de alcançar um acordo e voltaram atrás com propostas de janeiro de 2018. Incompreensível", acrescenta.

Entretanto, a OGBL também fez chegar uma carta à caixa do correio do administrador e do diretor do grupo de retalho, Laurent Schonckert a quem pedem que "assuma as suas responsabilidades para resolver o conflito o mais rapidamente possível e sair desta situação de bloqueio a partir do topo e, assim, retomar um diálogo social calmo dentro da empresa".