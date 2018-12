Laura Zuccoli, presidente da ASTI, lembra o centenário do sufrágio universal no país e sonha com o direito ao voto também nas legislativas para os estrangeiros.

Pelas eleições para todos

“A instrumentalização das questões migratórias pelas correntes populistas à escala europeia e mundial vai continuar a marcar a política no próximo ano. E isso é caminho aberto para que os políticos não abordem questões de fundo como a justiça social ou as mudanças climáticas”, refere Laura Zuccoli, presidente da Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI).

A dirigente lembra que 2019 terá, no Luxemburgo, a marca das eleições. “É o centenário do sufrágio universal, porque só a partir de 1919 homens e mulheres passaram a ter direito a votar nas legislativas, mostrando confiança ou descontentamento com as políticas dos eleitos”, refere. Filha de pais italianos, mas nascida no Grão-Ducado, aproveita a oportunidade para lembrar: “A verdade é que, 100 anos depois, este direito não está ao alcance dos não luxemburgueses, mesmo com 48% de estrangeiros residentes no país”.

Outras eleições no próximo ano são as sociais, marcadas para março de 2019. “Há 45% de trabalhadores transfronteiriços e 26% de estrangeiros”, indica, “e todos, seja qual for a nacionalidade ou lugar de residência, vão eleger os representantes na Câmara dos Assalariados. Uma entidade importante que, nas suas competências, inclui a possibilidade de transmitir propostas de lei ao Governo, decidindo este se devem ser debatidas no Parlamento”. Mas deixa um lamento. “O novo Executivo não recuperou a proposta, da ASTI e de outras associações, no sentido de que a Câmara dos Assalariados pudesse colocar diretamente as propostas de lei ao Parlamento para aí serem escrutinadas. Isso teria permitido um avanço rumo a uma democracia mais representativa dos seus administrados”.

O país terá eleições europeias em maio. “É uma ocasião para que todos os residentes estrangeiros da União Europeia ajudem a escolher os seis deputados luxemburgueses, desde que se inscrevam, até 28 de fevereiro, na lista eleitoral europeia da respetiva comuna”. Zuccoli continua a visitar Itália, país com o qual mantém ligação estreita, aprecia ler em italiano e aprendeu português, língua em que também gosta de se exprimir.

Vêm aí ainda debates sobre a nova Constituição do Grão-Ducado e Laura Zuccoli espera que o referendo sobre o novo texto, previsto para 2020, “esteja mais bem preparado do que o de 2015 e que seja antecedido por uma discussão realmente participativa, envolvendo todos os residentes”.

É também em 2019 que a ASTI assinala 40 anos. Com formação na área da assistência social e um mestrado em Ciências Sociais aplicadas ao trabalho, a dirigente lembra como as dificuldades de integração que enfrentou a levaram a dedicar-se à causa dos migrantes. Envolvida na organização desde 1983 e presidente a partir de 2009, Zuccoli recorda que a entidade “tem conduzido numerosos combates pela integração política e igualdade de oportunidades dos não luxemburgueses no país”. Num tom apaixonado fala de novos projetos como “o Connections4work, aberto a todos os que procurem emprego, ou o S’ouvrir au Luxembourg par la langue”. O primeiro garante “cursos de línguas concentrados no vocabulário usado em setores com falta de mão de obra, aumentando as hipóteses de empregabilidade”; o segundo, “além dos numerosos cursos intensivos em luxemburguês e francês, apresenta atividades para descobrir o país com base na prática do idioma e apoio de voluntários”.

Ao mesmo tempo, Laura Zuccoli manifesta a esperança de que “as atividades do Guichet Info Migrants, que dá conselhos gratuitos sobre acesso a alojamento e trabalho, sejam reforçadas para que se dê resposta aos pedidos crescentes de quem deseja viver legalmente no país”.

Mãe de três filhos, Zuccoli tem defendido causas em que acredita como a promoção social dos filhos da imigração, a aprendizagem precoce das línguas, o desenvolvimento de trabalho intercultural junto dos pais, nas escolas, nos bairros do norte da capital e nas comunas, além de conduzir diversos projetos pelo acolhimento e integração de migrantes e refugiados.



Três desejos para 2019 Que as questões de justiça social estejam no centro das preocupações políticas.

Que as declarações de acesso a propriedade ou arrendamento deixem de ser vontades e se concretizem com medidas eficazes e justas para o acesso ao alojamento.

Que se acabe com as correntes xenófobas e racistas, porque é melhor uma política ativa de viver juntos do que a defesa de mecanismos de exclusão.



