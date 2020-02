A polícia está a pedir ajuda à população para encontrar o paradeiro desta residente da capital do Luxemburgo, de 76 anos.

Peiffer Gisèle está desaparecida de Gasperich

Peiffer Gisèle tem 76 anos e vive em Gasperich, na capital do Grão-Ducado. A última vez que foi vista foi durante o dia de ontem.

O seu desaparecimento foi comunicado à polícia que lançou hoje um alerta geral nas redes sociais, pedindo ajuda para encontrar Peiffer Gisèle. Segundo as poucas informações conseguidas esta mulher costuma viajar regularmente para Trier, na Alemanha.

Peiffer usa óculos, tem uma estatura normal e mede cerca de 1,65 metros de altura. As autoridades pedem a quem tenha alguma informação sobre o seu paredeiro ou dado útil para entrar em contacto com a polícia através do telefone 244 40 100.

